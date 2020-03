Amadou Samba fait sa première victime dans le corps médical sénégalais. En effet, selon Libération online un infirmier en service à l’hôpital Le Dantec de Dakar, a été placé en garde à vue, ce mardi, par la Sûreté urbaine (Su) après plusieurs auditions et confrontations.

Nos confrères, se fiant à leurs sources, informent que c’est cet infirmier qui a effectué, après demande de Samba, les prélèvements sanguins sur l’employé de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc). Le complice présumé du faux docteur s’est rendu au domicile du «patient» pour faire le prélèvement avant de retrouver Samba dans un marché pour lui remettre la poche de sang. Le mis en cause assure avoir été trompé par Amadou Samba mais les enquêteurs croient dur comme fer qu’il a agi en parfaite connaissance de cause.

Libération online révèle par ailleurs que peu avant lui, deux gérants d’un cybercafé, qui auraient aidé Samba à fabriquer sa fausse carte de médecin, étaient alpagués. Un autre infirmier est sur la tablette des enquêteurs.

Plusieurs spécialistes et propriétaires de cliniques dont Amadou Samba avait usurpé les cachets ont été interrogés, à titre de témoins, aujourd’hui. Le faux docteur et ses complices présumés seront mis à la disposition du procureur ce mercredi.