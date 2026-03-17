Affaire des présumés homosexuels : Un proche de « l’amant » de Pape Cheikh Diallo, arrêté

Dans le cadre du présumé scandale homosexuel qui secoue le Sénégal, suite aux aveux du ressortissant camerounais « Steph », qui s’est présenté comme un proxénète et un “amant” de l’animateur télévision, Pape Cheikh Diallo, la Brigade de recherches (Br) de Keur Mass a arrêté, le 16 mars 2026, un 42e suspect. Le mis en cause, membre de l’entourage professionnel de « Steph », a été placé en garde à vue pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ».

Pour rappel, « Steph » est le 41e personne arrêté dans cette affaire de présumés homosexuels. D’après les informations relayées par Libération, l’homme aurait été interpellé après l’exploitation de matériel informatique et téléphonique saisi lors des perquisitions.

Face aux enquêteurs, le suspect aurait affirmé qu’il jouait un rôle spécifique auprès de Pape Cheikh Diallo. Il se serait notamment présenté comme son proxénète attitré, chargé de lui trouver des partenaires à travers une plateforme de rencontres spécialisée, dont le nom n’a pas été révélé par le journal. Il aurait également reconnu avoir entretenu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec Pape Cheikh Diallo, se présentant lui-même comme l’un de ses amants.