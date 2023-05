Affaire des cocktails Molotov : la vraie raison du report de la conférence de presse du procureur

Le procureur de la République, Abdou Karim Diop, avait donné rendez-vous aux médias ce mardi pour une conférence de presse. L’enquête sur «l’affaire des cocktails Molotov» devait être au menu. Mais 24 heures avant la rencontre, le chef du parquet a annoncé le report «à une date ultérieure» de la rencontre avec les journalistes, invoquant de «nouveaux éléments» dans le dossier.

Dans son édition de ce mercredi, L’Observateur croit avoir percé le mystère. «Le maître des poursuites a été informé par le commissaire Bara Sangharé de la Sûreté urbaine de Dakar de nouvelles arrestations, rapporte le journal. En effet des sources proches du Parquet de Dakar attestent que des personnes dont l’implication dans cette affaire est avérée, ont été interpelées.»

L’Obs de poursuivre : «Ce qui fait que de nouveaux actes ont été posés pour disposer de plus d’indices graves et concordants contre les mis en cause. Ainsi donc, l’enquête sur cette affaire des cocktails Molotov est loin de connaître son épilogue.»