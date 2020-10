Affaire Cheikh Oumr Hanne Coud: Pape Alé Niang et Mody Niang condamnés

Le dossier Coud qui opposait le journaliste Pape Alé Niang et le ministre de l’Enseignement Supérieur Cheikh Oumar Hanne a été appelé à la barre ce mardi. Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu aujourd’hui son verdict. Si le tribunal s’est déclaré incompétent en ce qui concerne l’ancienne présidente de l’Ofnac, Pape Alé Niang et Mody Niang ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis pour, respectivement, diffamation et complicité de diffamation. En plus de 200.000 Fcfa chacun , ils devront verser solidairement 10 millions de Fcfa à l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur. Les avocats de la défense comptent interjeter appel.

