Affaire Badara Gadiaga : “le pouvoir se ridiculise” (Thierno Bocoum)

Le président du mouvement AGIR-LES LEADERS, Thierno Bocoum, s’est prononcé récemment sur l’affaire Badara Gadiaga. Il demande la libération immédiate du chroniqueur, arrêté après un débat télévisé, et dénonce une décision injuste et dangereuse pour la démocratie.

« Il n’y a rien de plus incompréhensible que de garder Badara en garde à vue alors qu’Amadou, qui a tenu des propos plus graves, a été libéré », affirme Thierno Bocoum.

Pour lui, aucun des deux ne devrait être inquiété, car ils n’ont fait qu’exprimer leurs opinions lors d’un débat public. Il considère que l’affaire a été exagérée et que le pouvoir cherche, à travers cette arrestation, à détourner l’attention des vrais problèmes du pays.

« À force de transformer un simple échange à la télé en affaire judiciaire, le pouvoir se ridiculise et montre qu’il veut fuir ses responsabilités », ajoute-t-il.

Thierno Bocoum critique aussi le silence de l’Assemblée nationale, alors que Badara Gadiaga est vice-président de cette institution. Pour lui, la justice est utilisée comme un outil politique pour faire taire certaines voix.

« Ce genre de décision crée un précédent dangereux. La démocratie sénégalaise ne doit pas céder face à ceux qui ne supportent pas la contradiction », avertit-il.

Enfin, il appelle les autorités à mettre fin aux règlements de comptes, à respecter les libertés et à se concentrer sur les attentes des citoyens : de vrais résultats, des solutions concrètes, et non des spectacles judiciaires.

« Le pays n’a pas besoin de vengeance. Il a besoin de travail, de paix et de sérieux », conclut Thierno Bocoum.