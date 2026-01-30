Affaire Aziz Dybala et de Waly : La Chambre d’accusation rejette la requête de Nabou Leye

Suspectée d’être impliquée dans le meurtre d’Aziz Dabala et Waly, la danseuse Nabou Leye avait déposé une requête auprès de la Chambre d’accusation via ses avocats pour contester l’ordonnance de son placement sous mandat de dépôt. En prononçant son jugement après avoir examiné la requête, jeudi 29 janvier, la Chambre d’accusation a confirmé la décision du juge instructeur, maintenant ainsi la danseuse en prison.

Cette décision a été prise malgré les arguments des avocats de la défense qui ont contesté les accusations tout en soulignant les garanties de représentation légale fournies par leur cliente. Selon le journal L’Observateur, deux options s’offrent désormais à Nabou Lèye : soit former un pourvoi et attendre l’arbitrage de la Cour suprême soit retourner devant le magistrat instructeur en lui soumettant d’autres arguments en béton, pour espérer obtenir un ticket de sortie, à moins que d’autres développements ne surviennent pour l’innocenter totalement.

Pour rappel, Nabou Lèye a été de nouveau placée sous mandat de dépôt, après son audition au Tribunal de Pikine-Guédiawaye, le 17 décembre 2026. Elle est mise en cause par le présumé meurtrier Modou Lo, qui désigne également l’artiste Tarba Mbaye comme co-auteur présumé du meurtre du danseur Aziz Dabala et Waly. Lors de l’enquête préliminaire, elle avait déjà été arrêtée et placée sous mandat de dépôt, avant de bénéficier d’un contrôle judiciaire.