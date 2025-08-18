Affaire Arcelor Mittal : Trois dignitaires de l’ancien régime convoqués à titre de témoins

L’affaire Arcelor Mittal prend une nouvelle tournure. Le doyen des juges du premier cabinet d’instruction du tribunal hors classe de Dakar a adressé trois convocations à d’anciens dignitaires du régime précédent, cités en qualité de témoins dans ce dossier.

Le journal Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, a rappelé qu’une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Dakar pour “association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité”. Suivant une plainte avec constitution de partie civile déposée par l’État du Sénégal, la procédure visait nommément Arcelor Mittal Holdings AG (anciennement Mittal Steel Holdings AG), Arcelor Mittal, Arcelor Mittal Limited, Arcelor Mittal Holland II BV, Arcelor Mittal Mining Sénégal SA et Arcelor Mittal Infrastructures Sénégal SA. Au cœur de cette procédure figure l’accord transactionnel conclu le 30 mai 2014 entre l’État du Sénégal et Arcelor Mittal.

Lorsque l’affaire avait éclaté, la DIC avait été chargée de remettre des convocations aux représentants d’Arcelor Mittal, mais ces derniers avaient disparu.