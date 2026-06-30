Affaire Abdoul Aziz Diop : 6 mois de prison requis, verdict le 7 juillet

L’affaire impliquant Abdoul Aziz Diop a connu un nouveau développement ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Contrairement au précédent renvoi, le procès de l’ancien conseiller spécial de l’ex-président Macky Sall s’est finalement tenu.

À l’issue des débats, le représentant du ministère public a requis une peine de six mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme, à l’encontre du prévenu.

De leur côté, les avocats de la défense ont plaidé la clémence du tribunal, sollicitant une décision clémente en faveur de leur client.

Poursuivi pour discours contraires aux bonnes mœurs et injures commises par le biais d’un système informatique, Abdoul Aziz Diop est accusé d’avoir diffusé des propos en ligne visant notamment Ousmane Sonko ainsi que des militants de PASTEF.