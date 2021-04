Adresse à la Nation: « nul n’a le droit de mettre en péril les Institutions et principes qui gouvernent à la démocratie », tonne Macky Sall

Le chef de l’Etat est revenu ce samedi 3 avril 2021, à l’occasion de son message à la Nation, sur la cohésion nationale et la préservation des socles sur lesquels repose la stabilité du pays. Revenant sur les récents événements de début mars qui ont émaillé l’actualité politique du Sénégal. Sur un ton ferme, le président de la République a dit son engagement de ne laisser personne mettre en péril les Institutions et les principes de gouvernance démocratique. Extraits de son discours !

« Ce soir, devant vous, je réaffirme solennellement que le Sénégal est une nation unie et indivisible, et le restera ; un pays de pluralisme intégrateur. Un pays de paix et de convivialité entre toutes ses composantes ; un pays de téranga, qui accueille et protège tous ses hôtes sans exclusive.

Ensemble, préservons cet art de vivre bien sénégalais. Assurément, c’est ce Sénégal qui fait notre bonheur, notre honneur et notre fierté. C’est ce Sénégal qui est connu et apprécié à travers le monde. Dans ce Sénégal que nous aimons, il ne saurait y avoir de place pour le particularisme, quel qu’il soit.

Ces valeurs nous engagent et nous protègent solidairement. Elles constituent notre soupape de sécurité individuelle et collective, le socle sur lequel repose la nation sénégalaise.

J’appelle à une revitalisation urgente des valeurs de citoyenneté, de civisme et de coexistence pacifique. J’appelle au respect des Institutions et des principes qui gouvernent notre démocratie, l’Etat de droit et la République.

Nul n’a le pouvoir, ni le droit de les mettre en péril. Dans cet esprit, je resterai toujours ouvert au dialogue et à la concertation pour faire avancer nos causes communes »