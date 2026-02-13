Addis-Abeba : Ousmane Sonko représente pour la première fois le Sénégal au Sommet de l’Union africaine

En l’absence du Chef de l’État, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a représenté, pour la première fois, le Sénégal à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Il est arrivé vendredi dans la capitale éthiopienne pour prendre part à la 39ᵉ session ordinaire prévue les 14 et 15 février.



Cette participation marque une étape institutionnelle notable, le chef du gouvernement conduisant la délégation sénégalaise à ce sommet annuel, en lieu et place du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

À son arrivée à l’aéroport international de Bole, Ousmane Sonko a été accueilli par la ministre éthiopienne de l’Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sani, ainsi que par le ministre d’État aux Affaires étrangères, l’ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Les travaux de cette 39ᵉ session se tiennent au siège de l’organisation panafricaine, à Addis-Abeba, et portent sur plusieurs enjeux stratégiques pour le continent. Le thème retenu cette année est : « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », en référence au cadre stratégique de développement à long terme de l’Union africaine.

Outre les questions liées à l’eau et à l’assainissement, les chefs de délégation examineront également les défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels l’Afrique est confrontée, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.