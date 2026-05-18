Actes contre nature : Ndiaga Seck placé sous mandat de dépôt á Louga

Nouveau rebondissement dans l’affaire qui secoue le milieu politique de la région de Louga. Déféré ce lundi 18 mai 2026 par le commissariat urbain de Linguère, Ndiaga Seck, 51 ans, a été formellement inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction. Le responsable politique passera sa première nuit en cellule à la prison centrale de Louga.
L’étau judiciaire s’est définitivement refermé sur Ndiaga Seck. Interpellé en fin de semaine dernière à Dakar, ce responsable politique de 51 ans a fait face ce lundi matin au magistrat instructeur du Tribunal de grande instance (TGI) de Louga. À l’issue de son face-à-face avec le juge, le quinquagénaire a été écroué, rejoignant immédiatement les geôles de la maison d’arrêt lougatoise [hu].
Une interception signée la DIC
L’arrestation du responsable politique est le fruit d’une coordination entre les services de sécurité. Visé par un avis de recherche et une mesure d’opposition à la sortie du territoire national émis par le commissariat urbain de Linguère, le suspect tentait de se faire discret. C’est finalement l’unité d’élite de la Division des investigations criminelles (DIC) qui a réussi à le localiser et à l’appréhender vendredi dernier dans la capitale sénégalaise [hu].
Des aveux et une liste de partenaires présumés
Selon des informations exclusives obtenues par le portail Seneweb, l’interrogatoire mené par les enquêteurs a fait voler en éclats la stratégie de défense du mis en cause [hu]. Après avoir initialement opposé des dénégations catégoriques, Ndiaga Seck a fini par admettre son statut de présumé homosexuel [hu]. Le prévenu a toutefois tenté de relativiser la portée des charges en affirmant qu’il s’agissait d’une pratique passée et qu’il avait désormais « tourné la page » [hu].
Mais l’affaire a pris une tout autre dimension lorsque l’homme politique a commencé à faire des révélations. Face aux policiers, le suspect a formellement livré l’identité d’une dizaine de ses partenaires présumés [hu]. Ces révélations explosives pourraient pousser le parquet de Louga à ordonner une série de mandats d’amener et de nouvelles interpellations dans les jours à venir.
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