Actes contre nature : Ndiaga Seck placé sous mandat de dépôt á Louga

Actes contre nature : Ndiaga Seck placé sous mandat de dépôt á Louga

Actes contre nature : Ndiaga Seck placé sous mandat de dépôt á Louga

Nouveau rebondissement dans l’affaire qui secoue le milieu politique de la région de Louga. Déféré ce lundi 18 mai 2026 par le commissariat urbain de Linguère, Ndiaga Seck, 51 ans, a été formellement inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction. Le responsable politique passera sa première nuit en cellule à la prison centrale de Louga.

L’étau judiciaire s’est définitivement refermé sur Ndiaga Seck. Interpellé en fin de semaine dernière à Dakar, ce responsable politique de 51 ans a fait face ce lundi matin au magistrat instructeur du Tribunal de grande instance (TGI) de Louga. À l’issue de son face-à-face avec le juge, le quinquagénaire a été écroué, rejoignant immédiatement les geôles de la maison d’arrêt lougatoise [hu].

Une interception signée la DIC

L’arrestation du responsable politique est le fruit d’une coordination entre les services de sécurité. Visé par un avis de recherche et une mesure d’opposition à la sortie du territoire national émis par le commissariat urbain de Linguère, le suspect tentait de se faire discret. C’est finalement l’unité d’élite de la Division des investigations criminelles (DIC) qui a réussi à le localiser et à l’appréhender vendredi dernier dans la capitale sénégalaise [hu].

Des aveux et une liste de partenaires présumés

Selon des informations exclusives obtenues par le portail Seneweb, l’interrogatoire mené par les enquêteurs a fait voler en éclats la stratégie de défense du mis en cause [hu]. Après avoir initialement opposé des dénégations catégoriques, Ndiaga Seck a fini par admettre son statut de présumé homosexuel [hu]. Le prévenu a toutefois tenté de relativiser la portée des charges en affirmant qu’il s’agissait d’une pratique passée et qu’il avait désormais « tourné la page » [hu].

Mais l’affaire a pris une tout autre dimension lorsque l’homme politique a commencé à faire des révélations. Face aux policiers, le suspect a formellement livré l’identité d’une dizaine de ses partenaires présumés [hu]. Ces révélations explosives pourraient pousser le parquet de Louga à ordonner une série de mandats d’amener et de nouvelles interpellations dans les jours à venir.

50 commentaires

  2. Alright mates, just had a crack on 79winbet. Not bad, not bad at all. Definitely worth a punt if you’re looking for a new place to put your bets. Check it out: 79winbet

    Répondre
  3. 7k

    Heard some buzz about 7k. Trying my luck there, hope I hit the jackpot! Gotta love the adrenaline rush! Check them out: 7k

    Répondre
  8. MichaelSpate

    Центр охраны труда https://www.unitalm.ru « Юнитал-М » проводит обучение по охране труда более чем по 350-ти программам, в том числе по электробезопасности и пожарной безопасности. А также оказывает услуги освидетельствования и испытаний оборудования и аутсорсинга охраны труда.

    Répondre
  9. Andrewspels

    Присматривали мебель на заказ? https://activ-service.ru. Посоветовали знакомые, и мы довольны. Подобрали материалы и фурнитуру под наш бюджет. Даже мелочи обсудили — розетки, вытяжку, подсветку. Привезли точно в оговоренный срок. Цены оказались ниже, чем в других местах . Очень рекомендую эту компанию

    Répondre
  10. GeorgeZet

    Если ребёнок мечтает заговорить свободно, обратите внимание на лагерь с изучением английского. Здесь уроки органично вплетены в активный отдых: спорт, творчество, экскурсии. Языковая среда работает естественно, и результат заметен уже после первой смены.

    Répondre
  12. FreddieActiz

    Профессиональные курсы английского для детей от YES Center развивают речь, память и уверенность ребёнка. Занятия проходят в игровой форме, поэтому учиться интересно. Опытные преподаватели и небольшие группы помогают раскрыть способности каждого ученика.

    Répondre
  15. Alfredoswemn

    Операционная система GNU https://www.gnu.org свободная программная платформа с открытым исходным кодом, лежащая в основе многих современных дистрибутивов. Узнайте об истории проекта, компонентах системы, лицензии GNU GPL, возможностях и преимуществах свободного ПО

    Répondre
  19. Williamnaf

    Ищете, как совместить каникулы и учёбу? английский детский лагерь от YES Center — это безопасный отдых, насыщенная программа и ежедневная языковая практика. Профессиональные вожатые и преподаватели создают комфортную атмосферу для каждого ребёнка.

    Répondre

  20. Медицинский портал https://registratura24.com с полезной информацией о заболеваниях, симптомах, диагностике, лечении и профилактике. Статьи врачей, справочник лекарств, советы по здоровью, медицинские новости и материалы для пациентов.

    Répondre

  21. Актуальные события https://sin180.ru в мире и России: последние новости политики, экономики, общества, технологий, спорта и культуры. Следите за важными событиями, аналитикой, официальными заявлениями, репортажами и обновлениями в режиме реального времени.

    Répondre

  22. Все о ремонте https://stroymaster-base.ru и строительстве дома в одном месте. Руководства по возведению фундамента, кровли, отделке, инженерным системам, выбору материалов, инструментов и современным технологиям строительства для частных домов.

    Répondre

  23. Мировые новости https://trawa-moscow.ru в режиме реального времени: политика, экономика, технологии, наука, спорт и культура. Следите за главными событиями дня, международной аналитикой, эксклюзивными материалами и важными изменениями по всему миру.

    Répondre

  24. Блог интересных новостей https://uploadpic.ru о событиях в мире, науке, технологиях, культуре, истории и необычных открытиях. Читайте свежие публикации, удивительные факты, аналитические материалы и самые обсуждаемые темы со всего мира.

    Répondre

  25. Все о здоровье https://noprost.com в одном месте. Медицинский портал с описанием болезней, симптомов, анализов, лекарственных препаратов и современных методов лечения. Читайте экспертные статьи, советы врачей и актуальные медицинские новости.

    Répondre

  26. Все про сад https://tepli4ka.com огород и приусадебный участок: выращивание овощей, фруктов и цветов, уход за растениями, борьба с вредителями, сезонные работы, полезные советы, современные агротехнологии и идеи для благоустройства участка.

    Répondre

  27. Энциклопедия о похудении https://med-pro-ves.ru с проверенной информацией о правильном питании, снижении веса, физических нагрузках и здоровом образе жизни. Полезные статьи, советы экспертов, программы похудения, рецепты и рекомендации для достижения устойчивого результата.

    Répondre

  28. Советы по строительству https://lesovikstroy.ru и ремонту для дома, квартиры и дачи. Пошаговые инструкции, выбор строительных материалов, современные технологии, полезные рекомендации специалистов и идеи для качественного выполнения любых ремонтных работ.

    Répondre

  30. Все про ремонт https://geekometr.ru полезные советы, пошаговые руководства и идеи для обновления квартиры или дома. Статьи о ремонте стен, пола, потолка, ванной, кухни, выборе материалов, инструментов и современных технологиях отделки.

    Répondre
  31. Kevintob

    Everything for Minecraft topminecraftworldseeds com in one place: mods, skins, maps, texture packs, and the best seeds for survival, creativity, and adventure. Collections of popular add-ons, installation instructions, updates, and secure downloads for different versions of the game.

    Répondre
  32. Stevezix

    Все для Minecraft https://minecraft-files.ru в одном месте: моды, скины, карты, текстуры и полезные загрузки для Java и Bedrock Edition. Находите лучшие дополнения, следите за обновлениями, используйте подробные гайды и безопасно скачивайте игровой контент.

    Répondre
  33. RalphGaf

    Платформа NPPR Team Shop купить старую фан-страницу Facebook сочетает автоматическую выдачу с ручной проверкой каждого лота перед публикацией. Оптовые покупатели npprteamshop.com получают скидки от объёма, персональных менеджеров и приоритетное восполнение остатков. Выбирайте NPPR TEAM SHOP как проверенного поставщика и масштабируйте рекламу на фундаменте верифицированных аккаунтов.

    Répondre
  34. Carrollfaire

    Growth partner NPPRTeamShop https://npprteamshop.com/en/tiktok/ helps performance teams find the right account infrastructure for scaling their operations. Every order on NPPRTeamShop is processed through encrypted delivery with credentials handed off via the personal buyer dashboard. Smart account sourcing is the foundation of profitable advertising — start with verified profiles and scale with confidence.

    Répondre
  36. DannyHycle

    Хочешь сайт на тильде? создание сайта на Tilda лендинги, сайты услуг, интернет-магазины, корпоративные проекты и портфолио с адаптивным дизайном, SEO-подготовкой, интеграциями и удобной системой управления контентом.

    Répondre
  37. ArthurSwosy

    Жіночий журнал https://womandb.com про красу, моду, здоров’я, стосунки, сім’ю та стиль життя. Читайте корисні поради, актуальні тренди, рецепти, психологію, догляд за собою та цікаві статті для сучасних жінок.

    Répondre
  38. Jamesteele

    Последние одесские новости https://dverikupe.od.ua и происшествия за сегодня: оперативная информация о событиях в Одессе и области, ДТП, происшествиях, работе городских служб, политике, экономике, обществе, погоде и других важных новостях дня.

    Répondre
  39. AlbertSiz

    Повышение квалификации https://kursdpo.ru и переподготовка для работников образования с учетом актуальных требований. Курсы для учителей, воспитателей, преподавателей, психологов, логопедов и руководителей образовательных учреждений в удобном формате обучения.

    Répondre

  40. Грузчики в Киеве https://www.gruzchiki-kiev.net для квартирных и офисных переездов, погрузки, разгрузки и подъема грузов. Опытные специалисты, аккуратная работа с мебелью, техникой и стройматериалами, почасовая оплата, срочный выезд по всем районам города.

    Répondre

  41. Останні новини Києва https://xxl.kyiv.ua головні події столиці, оперативні повідомлення, міські новини, ДТП, надзвичайні ситуації, політика, економіка, культура, спорт і життя міста. Слідкуйте за актуальною інформацією та важливими подіями щодня.

    Répondre

  42. Все про діабет https://pro-diabet.in.ua симптоми, причини, діагностика, лікування та профілактика. Корисні статті про цукровий діабет 1 і 2 типу, контроль рівня глюкози, харчування, спосіб життя та сучасні методи терапії.

    Répondre
  44. RickyBop

    Кремация https://krematsiya-moskva.ru процесс сжигания тела человека после его смерти, который в последнее время становится все более популярным в Москве. Многие люди выбирают этот способ прощания со своими близкими по различным причинам: от личных убеждений до практических соображений, связанных с захоронением.

    Répondre
  45. CareyBAG

    Are you leveling up your character? buy WoW gold BooStRiders is a game boosting and currency marketplace: hire verified boosters for rank boost, coaching and clears, or buy WoW Gold, PoE Orbs and Diablo 4 Gold. Every order is protected by escrow, so you only pay when the work is done — trusted by 50,000+ gamers.

    Répondre
  46. Josephswere

    Играешь онлайн? буст рейтинга в играх гриндить рейтинг, золото и достижения вручную — это сотни часов. BooStRiders — маркетплейс бустинга и игровой валюты: можно нанять проверенных бустеров для прокачки рейтинга, коучинга и закрытия контента или купить WoW Gold, PoE Orbs и Diablo 4 Gold. Каждая

    Répondre
  47. RobertSoave

    Заказываешь товары или услуги? отзывы о компаниях Compasly — платформа отзывов, где можно читать проверенные отзывы о компаниях, сравнивать TrustScore и делиться собственным опытом. От электроники и финансов до игр и одежды — легко понять, каким компаниям действительно можно доверять.

    Répondre
  48. BruceJaind

    Занимаешься сайтами? проверка позиций сайта чтобы видеть реальный эффект продвижения, важно ежедневно отслеживать позиции сайта в Google и Яндексе, а не проверять их руками. Site Metrics Tool подключается к Google Search Console и Яндекс.Вебмастеру и в реальном времени показывает динамику позиций, трафика и SEO-метрик — с отчётами, где сразу видно, что растёт, а что проседает.

    Répondre
  49. Leonarddeert

    Хочешь узнать совместимость? совместимость по дате рождения понять, подходите ли вы друг другу, помогает не общий гороскоп по знаку, а разбор по дате рождения обоих партнёров. На Luore можно бесплатно рассчитать совместимость по дате рождения и получить натальную карту с расшифровкой: сервис показывает сильные стороны пары, зоны напряжения и советы, как сделать отношения гармоничнее.

    Répondre
  50. MarvinHes

    Играешь в WOW? буст Мифик+ WoW в магазине Мурловиль можно быстро и безопасно купить золото WoW, оформить подписку Game Time, заказать прокачку персонажа или буст рейдов и Мифик+. Актуально для Midnight, Classic и MoP, с гарантией и живой поддержкой — экономит десятки часов гринда.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *