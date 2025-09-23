Acte IV de la décentralisation : le Sénégal lance l’ère des « pôles territoires »

Dans un discours solennel, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a rappelé que « l’énergie de nos régions est encore en jachère, étouffée par des déséquilibres historiques qui concentrent opportunités et populations sur une infime partie de notre territoire ». Depuis les années 1970, le Sénégal a multiplié les réformes pour rapprocher l’État des citoyens : création des communautés rurales, transfert de compétences en 1996, communalisation intégrale en 2013. Mais, selon le ministre, « les territoires n’ont pas encore libéré toutes leurs énergies ». Aujourd’hui encore, près de 47 % de la population est concentrée autour de Dakar, Thiès et Diourbel, sur seulement 5 % de la superficie nationale.

Les pôles territoires : une nouvelle vision

L’Acte IV introduit une innovation majeure : la mise en place des pôles territoires, de véritables bassins de développement destinés à rééquilibrer le pays et à stimuler un développement endogène. Ces pôles devront devenir, selon Moussa Bala Fofana, « la revanche de nos terroirs sur les déséquilibres historiques ».

Ils seront conçus comme des épicentres économiques et sociaux, articulant planification spatiale, investissements structurants, chaînes de valeur locales et inclusion sociale. « L’avenir du Sénégal se jouera désormais à Tambacounda comme à Thiès, avec la même intensité qu’à Dakar », a affirmé le ministre.

Entre février et septembre 2025, une vaste campagne nationale a mobilisé 2 327 participants à travers les huit futurs pôles, couvrant 5 574 kilomètres et réunissant élus locaux (38,3 % des participants), secteur privé (12,9 %), services techniques, société civile et partenaires au développement. « Jamais une réforme n’aura été autant discutée, débattue et co-construite avec les citoyens et leurs représentants », a souligné Moussa Bala Fofana.

Des consensus majeurs se sont dégagés : statut des pôles comme établissements publics territoriaux, adhésion au découpage en huit pôles, mise en place d’un fonds pluriannuel d’amorçage, et reconnaissance du rôle moteur du secteur privé.

Dès cette année, trois pôles – Centre, Nord et Sud – seront opérationnalisés. Ils devront amorcer la territorialisation effective de l’action publique, générer des milliers d’emplois et attirer des investisseurs.

Le ministre a conclu sur une note d’espoir : « Le Sénégal de demain ne se fera pas dans l’ombre d’une capitale, mais à la lumière de toutes ses régions. Cette réforme est technique, mais elle est surtout profondément humaine. Elle est la promesse d’un père de famille à Podor, l’espoir d’une jeune fille de Sédhiou, le rêve d’un agriculteur de Tambacounda. »

Pour Moussa Bala Fofana, l’Acte IV n’est pas seulement une réforme, mais le début « d’une nouvelle marche » vers un Sénégal équilibré, prospère et souverain.