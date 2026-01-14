Accusations contre Farba Ngom : Le député-maire des Agman “déféré aujourd’hui devant le procureur” (Avocat)

En détention pour des faits présumés de “détournements de fonds publics”, le député-maire des Agman, Farba Ngom, a été convoqué par la Section de recherche. Il sera déféré au parquet ce matin. Selon l’un de ses avocats, qui s’est confié au quotidien L’Observateur, cette audition devant le procureur entre dans le cadre d’une nouvelle affaire.

«Farba a été convoqué hier pour être déféré au parquet aujourd’hui. Ils avaient commencé son audition depuis jeudi dernier. Il a aussi été entendu samedi. Et vu son état de santé fragile, ils (les enquêteurs) se sont déplacés au Pavillon spécial pour l’entendre de 10 h à 14 h», a précisé un membre du Pool d’avocats.

Cette nouvelle audition est relative aux révélations de la ministre de la Justice, Yacine Fall, qui a assuré qu’au cours d’une fouille «deux (02) téléphones portables» ont été découverts dans la cellule du mis en cause, contrairement aux protocoles et règles pénitentiaires. Alors qu’il est suspecté d’avoir émis des communications avec des politiciens et journalistes (dans plusieurs pays), Farba Ngom risque aussi d’être poursuivi pour “tentative de complot contre l’Etat sénégalais”.

«On ne peut pas perquisitionner le téléphone sans l’assentiment de l’intéressé, sans présence, et éventuellement accompagné de ses conseils. Donc tout ce qu’ils ont vu dans les téléphones n’engage qu’eux. Car pendant 15 jours, ils ont gardé les téléphones et ils peuvent y avoir mis des choses qu’ils cherchent à mettre sur le dos de Farba», se défend le Conseil.

Face aux accusations, les avocats de l’accusé compte néanmoins “introduire une demande d’autorisation (au Bâtonnier) pour tenir une conférence de presse afin d’apporter la réplique” à Yacine Fall.