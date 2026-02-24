Un grave accident de la route s’est produit ce lundi à Ngueune Sarr, dans le département de Louga. Le drame a causé deux morts sur le coup et fait cinq blessés, rapporte la RFM.

Selon les premiers témoignages, l’accident serait lié à un carambolage, bien que les circonstances exactes restent à déterminer par les autorités compétentes.

Alertés, les sapeurs-pompiers de la 52e compagnie d’incendie et de secours de Louga sont intervenus rapidement pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été évacués vers l’Hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye, où ils reçoivent actuellement les soins nécessaires.