Abdourahmane Diouf attaque frontalement Sonko : « Nous n’avons qu’un seul gardien de la Constitution »

Lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs, le Dr Abdourahmane Diouf a rappelé devant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que l’histoire politique du Sénégal actuel se lit à travers la coalition Diomaye Président, de ses origines derrière les barreaux jusqu’à la maîtrise de l’Assemblée nationale.

« La coalition a commencé par des discussions ultra carcérales », a-t-il rappelé, soulignant que c’est dans la détention que les fondations politiques de l’alliance ont été posées. Non sans ironie, il a ajouté : « Le président Diomaye devra certainement faire ses mémoires d’outre-prison. »

Pour le Dr Diouf, les faits sont irréfutables : c’est cette coalition qui a propulsé Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire », a-t-il insisté, fermant toute porte à une réécriture a posteriori.

Sept mois après la présidentielle, le Sénégal retournait aux urnes pour les législatives. Même coalition, même dynamique, même résultat : une majorité parlementaire consolidée à l’Assemblée nationale. Cette majorité, qualifiée de « Diomayenne » par Dr Diouf, témoigne de la continuité et de la source unique de ce pouvoir, intimement liée à l’homme qui a donné son nom

” Il n’y a ni Parti-État, ni État-Parti. Il n’ y a que la République”, tels sont les propos du ministre Abdourahmane Diouf, à l’occasion de la rencontre de la coalition DIOMAYE Président pour la validation des textes fondateurs de cette entité.

Revenant sur la fameuse expression ” Gardien”. Abdourahmane Diouf a martelé. ” Nous entendons parler beaucoup de gardien. Il y a un gardien de football, il y a un gardien de prison, il y a un gardien de maison, mais nous nous n’avons qu’un seul gardien, c’est le gardien de la Constitution”, a-t-il lancé. ” La République, rien que la République”, a-t-il conclu.