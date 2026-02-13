Abdoulaye Ba, acrostiche pour un martyr (Par Wagane Coumba Sandiane )

Amélioration des conditions de vie et d’études
Brandie comme revendication
Dans un pays émergent
Où l’éducation et la formation de la jeunesse s’impose
Université, creuset et temple du savoir salvateur
Lieu de bouillonnement de la connaissance diffuse
Avec l’espoir de toute une communauté, de tout un pays
Y voir surtout l’essor d’un terroir, d’un territoire
En réponse à la précarité latente
Bien né, descendant de Koly Tenghella
Arraché à l’affection de la famille, du Sénégal qu’il rêvait servir
Wagane Coumba Sandiane Faye Professeur d’anglais