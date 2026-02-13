Abdoulaye Ba, acrostiche pour un martyr (Par Wagane Coumba Sandiane )

Amélioration des conditions de vie et d’études

Brandie comme revendication

Dans un pays émergent

Où l’éducation et la formation de la jeunesse s’impose

Université, creuset et temple du savoir salvateur

Lieu de bouillonnement de la connaissance diffuse

Avec l’espoir de toute une communauté, de tout un pays

Y voir surtout l’essor d’un terroir, d’un territoire

En réponse à la précarité latente

Bien né, descendant de Koly Tenghella

Arraché à l’affection de la famille, du Sénégal qu’il rêvait servir

Wagane Coumba Sandiane Faye Professeur d’anglais