Dakar – La séance de questions d’actualité a pris une tournure particulièrement tendue lorsque la députée Aïssata Tall Sall a interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko sur trois dossiers brûlants : la commercialisation de l’arachide, la crise universitaire et les retards dans le paiement des bourses sociales.

Revenant sur une tournée gouvernementale dans la région de Kaolack, la députée a rappelé l’engagement « ferme et solennel » du chef du gouvernement de faire racheter 450 000 tonnes d’arachide par la Sonacos.

Or, selon les chiffres communiqués au 30 janvier, seules 126 000 tonnes auraient été collectées, bien en deçà des capacités annoncées.

« Il reste 324 000 tonnes dans les bras de nos paysans à quatre mois de l’hivernage. Que vont-ils en faire ? », a-t-elle lancé, mettant en doute l’efficacité du dispositif mis en place.

Elle a estimé que les explications fournies par le ministre du Commerce restaient insuffisantes pour rassurer le monde rural

Entre promesses institutionnelles et réalités budgétaires, les étudiants se retrouvent pris au piège d’une crise aux conséquences lourdes. Deuxième front soulevé : la crise universitaire. À l’origine des tensions, les retards dans le paiement des bourses étudiantes a soulevé la présidente du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakar.

La députée a évoqué la mort tragique du jeune Abdoulaye Ba lors de l’intervention des forces de l’ordre sur le campus social du 09 février 2026, présentant ses condoléances à la famille du défunt et dénonçant « une violence inouïe jusque dans les chambres universitaires ».

« Le remède a été pire que le mal », a-t-elle affirmé, estimant que la volonté de protéger les infrastructures n’a pas empêché une issue dramatique.

Elle a demandé des clarifications : s’agit-il de rappels ? de mensualités dues ? de paiements contestés ? Et surtout, elle a appelé à renouer le dialogue afin de permettre la reprise des cours.

Enfin, Aïssata Tall Sall a élargi son propos aux retards observés dans le versement des bourses de sécurité familiale, attendues par de nombreux ménages vulnérables.

Elle a exhorté le gouvernement à annoncer des mesures concrètes et immédiates, tant pour les paysans que pour les étudiants et les familles bénéficiaires.

Dans un hémicycle attentif, la pression est désormais sur le Premier ministre, appelé à transformer ses engagements en résultats tangibles.