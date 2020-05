Reprise annoncée de ses vols sur Dakar: Le Sénégal met en demeure Air France

L’annonce faite par la compagnie aérienne Air-France, à travers la presse, de reprendre ses vols commerciaux en direction du continent africain, en juin 2020, et particulièrement sur Dakar, à partir du 16, n’a pas plu aux autorités du pays et pour cause. Seneweb a appris de bonnes sources que l’Etat du Sénégal a, à travers l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), adressé, ce jeudi 14 mai, une lettre de mise en demeure à la direction régionale d’Air France Sénégal.

Selon notre source, le ministère du Tourisme et des Transports aériens demande à Air France de «cesser immédiatement l’annonce de la reprise de vols au Sénégal, sans avoir une quelconque autorisation du gouvernement». Ce, dans un contexte de crise sanitaire marqué par la progression de la pandémie du Covid-19. Il rappelle, à cet effet, que l’espace aérien du Sénégal demeure fermé aux vols commerciaux jusqu’au 31 mai et sa réouverture n’est pas encore décidé par les autorités sénégalaises.

Selon toujours nos sources, il est demandé à Air France de se conformer à la procédure habituelle de validation des programmes de vos des compagnies aériennes par l’Autorité de l’aviation civile et de s’abstenir de proclamer une date de reprise des vols commerciaux sur Dakar tant que le Sénégal n’aura pas annoncé officiellement la réouverture de son espace aux vols internationaux commerciaux.