66e édition du 4 avril : Thiès choisie pour accueillir la fête de l’indépendance

La ville de Thiès a été désignée pour abriter la 66e célébration de l’accession du Sénégal à l’indépendance. La décision a été actée en Conseil des ministres par le président de la République, marquant une étape majeure dans la politique de décentralisation des grandes manifestations nationales.

Ce choix s’inscrit dans une continuité historique. En 1979 déjà, le président Léopold Sédar Senghor avait opté pour l’organisation de la fête de l’Indépendance à Thiès, posant les jalons d’une célébration hors de Dakar. Une dynamique reprise en 2004 par le président Abdoulaye Wade, avec l’ambition de faire de la capitale du rail un pôle de rayonnement national.

Si le défilé n’avait finalement pas pu s’y tenir cette année-là, l’initiative avait néanmoins débouché sur un vaste programme d’aménagement, connu sous le nom de chantiers de Thiès. Ces investissements structurants ont profondément transformé le visage de la ville, en la dotant d’infrastructures modernes et adaptées aux grands rassemblements.

Parmi ces acquis figure l’avenue Caen, aujourd’hui considérée comme l’une des plus belles artères urbaines du pays, parfaitement configurée pour les défilés civils et militaires. Sa modernisation récente, impulsée par le maire Babacar Diop, renforce la capacité opérationnelle de la ville à accueillir un événement d’envergure nationale.

Au-delà du symbole, la désignation de Thiès confirme l’orientation stratégique annoncée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 19 novembre 2025. Le président avait alors fait savoir que, dès 2026, la célébration de la fête nationale serait décentralisée dans les capitales régionales autres que Dakar.

Cette politique sera accompagnée d’un plan de modernisation des infrastructures, baptisé « Programme Indépendance », conçu comme un levier d’attractivité territoriale et de relance économique locale. À ce titre, Thiès apparaît aujourd’hui comme un choix cohérent, à la fois chargé d’histoire et résolument tourné vers l’avenir.