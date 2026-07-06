« 306 maires au Palais » : les zones où Diomaye Faye se heurte encore à l’influence de Macky Sall

Selon une source de L’Observateur, 338 maires ont rejoint le camp présidentiel dans la perspective de la transformation de la coalition « Diomaye Président » en parti politique. Parmi eux, 306 ont répondu, vendredi dernier, à l’invitation du chef de l’État au Palais, où il leur a présenté les grandes orientations de ce projet.

Les maires sont venus de diverses localités du pays et de presque toutes les formations politiques. Même l’Alliance pour la République (APR) n’a pas été épargnée. Une situation qui a vivement fait réagir Abdou Mbow.

« Le président de la République a rencontré plusieurs maires, dont certains sont membres de l’APR. Je tiens à dire que ces derniers ont fait preuve de malhonnêteté et de trahison envers leur parti », a déclaré le député de la coalition Takku-Wallu (opposition), lors de l’Assemblée générale du Comité d’entreprise républicain de l’APR, selon des propos rapportés par Les Échos.

Toutefois, d’après le quotidien, l’APR conserve encore des bastions où ses élus demeurent fidèles à son président. « Il nous revient que les maires APR originaires de Fatick et du Fouta n’ont pas répondu massivement à l’appel de Diomaye Faye et d’Aminata « Mimi » Touré. Ces deux zones sont considérées comme les bastions de Macky Sall », rapporte Les Échos.