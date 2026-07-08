ONU : Madiambal Diagne relance le débat avec ses révélations sur Diomaye Faye, Macky Sall et la visite de ce dernier à Dakar

La rupture présumée entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pourrait rebattre les cartes de la scène politique sénégalaise et, selon certaines analyses, profiter à Macky Sall.

Après avoir semblé écarté de certaines perspectives diplomatiques il y a quelques mois, alors qu’Ousmane Sonko occupait le poste de Premier ministre, l’ancien chef de l’État pourrait désormais bénéficier d’un contexte plus favorable à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies.

D’après des informations relayées par le journaliste Madiambal Diagne, des avancées seraient en cours concernant un éventuel soutien officiel du Sénégal à cette candidature. « Les lignes bougent au sujet du soutien officiel du Sénégal à la candidature de Macky Sall à l’ONU. Diomaye Faye et Adama Barrow ont reçu, à ce propos, hier (7 juillet 2026), Umaro Sissoco Embaló », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Le président bissau-guinéen est considéré comme l’un des principaux soutiens de Macky Sall dans cette démarche diplomatique.

Toujours selon Madiambal Diagne, l’ancien président sénégalais est attendu prochainement à Dakar puis à Banjul. Ces déplacements pourraient s’inscrire dans le cadre des consultations diplomatiques menées en vue de renforcer les appuis à sa candidature au secrétariat général des Nations Unies.