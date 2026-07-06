Le parti Awalé annonce son intégration dans le « grand parti présidentiel »

Le Parti Awalé a acté à l’unanimité son ralliement à l’initiative de création d’un grand parti présidentiel unifié, placé sous la direction du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. La décision a été prise par la Délégation politique nationale lors d’un Congrès extraordinaire tenu ce dimanche 5 juillet 2026 à Rufisque.

Dans son communiqué, la formation politique estime que cette dynamique de rassemblement constitue un levier pour accélérer la mise en œuvre du projet de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée porté par le chef de l’État. Elle y voit un cadre « plus large et plus inclusif ».

Le Congrès a également tranché sur une ligne claire : la structure partisane actuelle n’est « qu’un instrument au service d’un idéal, et non une finalité ». Dans cette perspective, Awalé se dit prêt à s’effacer au profit d’une force politique élargie, portée par l’exigence d’unité.

La direction du parti appelle enfin ses militants, au Sénégal comme dans la diaspora, à accompagner cette transition « avec discipline et esprit de rassemblement », conformément à la résolution adoptée.