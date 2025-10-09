Plus de 13200 milliards d’investissements récoltés au FII Sénégal

Le Forum « FII Sénégal 2025 » s’est achevé hier sur un record historique avec plus de 13 200 milliards FCFA promis pour 51 projets.

Cette moisson d’engagements dépasse largement les attentes et confirme la confiance renouvelée des investisseurs dans l’économie sénégalaise.

Près de 12 000 participants venus de 70 pays ont pris part à ce rendez-vous international.

Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont salué un tournant majeur vers un développement souverain et durable. Les investissements ciblent notamment l’agro-industrie, l’énergie verte, le numérique et les infrastructures.

L’État promet des réformes profondes et un guichet unique digitalisé pour accélérer la concrétisation des projets.