1er Mai : Le ministre Birame Souleye Diop appelle à une mobilisation pour la souveraineté énergétique et minière

À l’occasion de la Journée internationale du Travail, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a livré un discours fort à l’endroit des travailleurs de son département, les appelant à s’approprier les ambitions du Sénégal en matière de souveraineté énergétique et minière dans le cadre de l’Agenda national de transformation systémique « Sénégal 2050 ».

Devant les responsables syndicaux, les membres de son cabinet et les agents du ministère, le ministre a souligné que cette fête du travail s’inscrivait dans un contexte nouveau, marqué par une volonté politique de rupture et de refondation du modèle économique. Il a salué le choix du thème du jour : “Place et rôle des syndicats dans l’Agenda national de Transformation systémique Sénégal 2050”, qu’il juge « pertinent » et aligné avec la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère.

Vers une souveraineté énergétique et minière

Dans un discours à la fois mobilisateur et orienté vers l’action, Birame Souleye Diop a rappelé les priorités du gouvernement : garantir l’accès universel à une énergie fiable, diversifier les sources énergétiques avec un accent particulier sur les énergies renouvelables, et renforcer les capacités de production locales. Il a aussi insisté sur la nécessité de former les agents aux nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique.

Sur le plan minier, le ministre a annoncé un audit national des titres miniers pour assainir le secteur et renforcer la transparence dans l’attribution et l’exploitation des permis. « La souveraineté minière passe par une valorisation optimale de nos ressources et une participation accrue des Sénégalais à toutes les étapes de l’industrie locale », a-t-il affirmé.

Dialogue social et engagement syndical au cœur de l’action

Le ministre a tenu à rassurer les travailleurs sur sa volonté d’instaurer un climat social apaisé. Une cartographie des ressources humaines est en cours afin d’aligner les profils aux postes et d’améliorer les conditions de travail.

« La vision de souveraineté que nous portons pour le Sénégal ne se réalisera pas sans votre engagement, votre passion et votre détermination », a lancé M. Diop aux travailleurs, tout en appelant à un dialogue social constant et constructif avec les partenaires syndicaux.

La rencontre, marquée par des échanges nourris, a été saluée comme un moment fort de co-construction entre les autorités ministérielles et les représentants des travailleurs.