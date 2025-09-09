10 milliards CFA et soupçons d’irrégularités : CinetPay sous les projecteurs de la DIC

La société CinetPay Sénégal, spécialisée dans les solutions de paiement électronique, traverse une zone de turbulences judiciaires. Selon le quotidien Libération, la chargée du développement commercial et de la prospection de l’entreprise a été arrêtée puis déférée au parquet par la Division des investigations criminelles (DIC).

Les autorités soupçonnent la fintech d’avoir servi de plateforme à la société Nectar Microcrédit Technologie, mise en cause dans une vaste opération de prêts frauduleux suivis de tentatives de chantage présumées sur ses clients. D’après les informations rapportées, un partenariat jugé « troublant » aurait également été identifié entre CinetPay et Sunutech Ltd Sarl, entité au centre d’une escroquerie massive portant sur plus de 10 milliards de francs CFA au détriment de la structure Seyp.

Toujours selon Libération, malgré une mise en demeure adressée par la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), CinetPay aurait continué à servir de passerelle de paiement à des sociétés de paris en ligne non autorisées, telles que 1Win, Betwinner et Melbet.