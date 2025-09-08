Ziguinchor : Un week-end marqué par deux blessés graves lors des festivités du Kankourang

Deux personnes ont été grièvement blessées ce dimanche 7 septembre 2025 à Ziguinchor, lors des célébrations du “Diambadong” (danse des feuilles), une manifestation traditionnelle liée au Kankourang.

Le premier incident s’est produit dans le quartier Castors. Selon des témoins, au retour du Diambadong, un groupe de jeunes, visiblement en état d’ivresse, s’en est violemment pris à un vendeur de café installé non loin de la route principale. Après lui avoir sommé de quitter les lieux, l’un des Kankourangs l’a blessé à la tête à l’aide d’une machette.

Le second cas a été signalé dans le quartier Kandianlang, où un autre jeune homme a également été agressé et blessé par un Kankourang. Contrairement au premier cas, la victime a porté plainte auprès de la police.

Selon nos sources, des médiations communautaires sont en cours dans le premier cas pour éviter une procédure judiciaire. Ces événements malheureux viennent assombrir un week-end de célébrations, relançant le débat sur les dérapages autour du Kankourang, figure mystique censée incarner l’ordre et la protection.

Ansoumana Dasylva/GMS