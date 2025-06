Ziguinchor, vous qui jugés le maire d’«incompétent» prouvrez-le ! (Par Nicolas Silandibithe Bassène)

Dans une atmosphère de précipitation de voir se matérialiser le programme « Burok », une bifurcation est née entre ziguinchorois entrainant une grogne contre Djibril Sonko, Maire de ladite localité allant même jusqu’à lui traiter d’ « incompétent ». INCOMPÉTENCE ! Mais sur quoi se basent-ils pour décréter l’incompétence du Maire ? Quelles sont les preuves techniques qu’ils détiennent pour étayer de telles allégations ? Techniquement et du point de vue expertise, expérience et savoir-faire sont-ils des voix habilitées pouvant décréter l’incompétence d’une personne ? Notre contribution se voulant être objective que possible, dépolluée de toute partisanerie et de manigance politicienne vise à passer à la loupe techniquement et objectivement l’expertise, l’expérience et le savoir-faire socle sur lequel une personne ou un groupe de personne détenteur peut se baser pour décréter une incompétence d’une personne.

N’est-il pas là une démarche politicienne crapuleuse, peu courageuse et mesquine pour titiller le choix de Ousmane Sonko ?

De nos jours, suivre la gestion et le niveau de développement d’une collectivité territoriale est simple. Encore faudrait-il avoir le bagage (expertise+expérience+savoir-faire) nécessaire.

En effet, pour déclarer l’incompétence d’une personne, il faut se baser sur un certain nombre de données qui vous aideront à comprendre à travers des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs vous permettent de suivre les mesures qui reflètent réellement la performance. Des indicateurs clairement définis et pas trop larges, facilement quantifiables, réalistes à obtenir, pratiques et pragmatiques et mesurables sur une base régulière et assez fréquente (mensuelle, trimestrielle ou annuelle). C’est un travail fastidieux qui nécessite la mobilisation combinée et distinctive de l’expertise, de l’expérience et du savoir-faire.

Le tri-type Expertise-Expérience-Savoir-faire ne se ramasse pas dans contrairement au fait de proférer des allégations très aériennes, généralistes et simplistes sur une personne d’incompétente sans qu’on lui arrive à la cheville semble être le violon le plus facile à jouer. C’est très facile de se lever et décréter une incompétence d’une personne sans avoir l’habileté. Ce type de stratagème malicieux – pas fondé sur la recherche de la vérité – n’est que manipulation.

Dire qu’une personne est incompétence requiert posséder une grande connaissance et un savoir-faire approfondi dans un domaine spécifique que celle-ci en termes d’EXPERTISE qui est un niveau de compétence élevé, acquis grâce à la pratique et à des formations spécialisées, d’EXPÉRIENCE, qui est l’ensemble des connaissances et compétences acquises grâce à la pratique, à la réalisation de tâches dans un domaine, et au développement de compétences techniques et non techniques et de SAVOIR-FAIRE qui est la capacité à faire, à mettre en œuvre des savoirs dans la pratique pour la réalisation d’une tâche.

Ceux qui jugent le Maire d’incompétent remplissent-ils ces conditions ? Si oui qu’ils le prouvent à l’aide de preuves tangibles mesurables et quantifiables et non de se baser sur des épiphénomènes pour le dire. Le faire s’apparenterait à de la malhonnêteté intellectuelle ou de la jalousie abjecte.

En ait, les pourfendeurs ou les partisans de cette thèse de l’incompétence du Maire leur démarche semblerait passive de critiques pour son manque de rigueur scientifique et pour sa tendance à généraliser à partir d’exemples isolés. En cela, loin des citadelles partisanes et des égoïsmes politiciens, nous pensons que la nouvelle génération que nous incarnons doit se départir des généralités simplistes et réductrices sur des faits et cultiver l’expertise, l’expérience et le savoir-faire avant de se prononcer sur des questions ou sujets.

Également, pour se baigner dans la marre où on traite d’incompétent une ou des personnes, des préalables s’imposent à nous tous. Primo, s’assurer avoir une expertise en gestion, en développement local et autres domaines connexes en corrélation au fonctionnement d’une collectivité territoriale. Secundo, avoir une expérience et un savoir-faire avéré. Tertio, édifier la population de la nature même de l’incompétence au moyen d’une grille d’évaluation du rendement avec des indicateurs précis qui doivent se traduire sur un plan quantitatif et qualitatif et soutenu par une analyse cohérente des données.

Or, dans cette cohorte, vraisemblablement peu sont ceux-là qui techniquement semble être outiller pour appréhender un tel exercice empreint de rigueur.

In fine, nous devons admettre au-delà du nom Sonko qu’ils partagent ce sont deux figures distinctes et distinctives avec chacune ses forces et faiblesses. Si Ousmane a lancé en grande pompe l’ambitieux « burok», il n’en demeure pas moins dans la concrétisation cela se heurte à des défis qui prendront du temps à être relevés. Si Ousmane a lancé le 3 octobre 2022 le programme d’économie sociale et solidaire de la mairie pour 100 000 grands volontaires en contribuant à hauteur de 50 000 f CFA ou plus pour participer à l’effort avec le montant de votre choix, il est temps de se demander où en sommes-nous ?

Battons-nous pour des principes. Assurons-nous d’être à un cran supérieur sur le domaine précis pour affirmer l’INCOMPÉTENCE d’une personne que qu’en soit le domaine ou le métier.

«bala nga nann namm néfaa»

« Osons le changement »

Nicolas Silandibithe Bassène