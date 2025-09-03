Ziguinchor : Un violent incendie ravage le domicile d’un professeur d’université

Alassane Dramane
Un incendie d’une rare violence s’est déclaré à Ziguinchor dans la nuit d’hier, aux alentours de 3h du matin, réduisant en cendres le domicile d’un professeur d’université.

Les faits se sont déroulés au quartier Kantène, situé à quelques encablures du centre-ville. La victime, un enseignant à l’université Assane Seck de Ziguinchor, a tout perdu dans les flammes. Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels ; aucun bien n’a pu être sauvé.
« La victime se trouve actuellement dans un hôtel de la place, en attendant de trouver un nouveau logement », confie un proche de la famille.

