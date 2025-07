Ziguinchor : Le colonel Yayakh Diop quitte la zone militaire n°5, après 2 ans de service

Le colonel Yakhya Diop, arrivé en 2023 à la tête de zone militaire n°5 de Ziguinchor, est en fin de mission. Ceci, à la suite du redéploiement des troupes de la “Grande muette” opéré par le chef d’État-major des armées, le général de corps d’armée Mbaye Cissé, il y a quelques jours. Seneweb Ziguinchor revient sur les événements marquants du commandement du colonel Yayakh Diop à la tête de la zone militaire Sud n°5, durant ces deux années.

Nommé en juillet 2023 à la tête de la zone militaire n°5 de Ziguinchor, le colonel Yayakh Diop va être installé officiellement le 6 octobre par le général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’État-major général des armées (CEMGA), trois mois après sa nomination.

Sous son commandement, sont organisés pour la première fois les camps citoyens 2023 et 2024 de l’armée, pour les jeunes de moins de 18 ans (14-17 ans).

Son arrivée à la tête de la zone n°5 a coïncidé avec un besoin d’encadrement sécuritaire dans le retour des populations déplacées par le conflit. De vastes opérations de sécurisation et de lutte contre la culture du chanvre indien ont été menées, à travers la destruction de milliers de champs de cannabis.

Retour sur le parcours du colonel Yayakh Diop

Le colonel Yakhya Diop est issu de la 18e promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), promotion Papitaine Mouhamadou Bamba Diouf. Il a effectué son cours d’application infanterie et son cours de commandant d’unité à l’École d’application et de perfectionnement interarmes (EAPI) de Thiès.

Le colonel Yakhya Diop a aussi effectué son cours supérieur de guerre à l’US Army War Collège, en Pennsylvanie (USA) où il obtient son diplôme d’école de guerre et un Master en études stratégiques. Il est doctorant en Maths à la faculté des Sciences et techniques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le colonel Yakhya Diop a effectué une bonne partie de sa carrière au bataillon des commandos, qu’il a intégré ce bataillon après son cours d’application.

Il a occupé successivement les fonctions de chef de section, commandant d’unité, officier adjoint et chef de bureau opération et instruction et chef de corps.

Le colonel Yakhya Diop a aussi assumé les fonctions de commandant de brigade à l’AEPI de Thiès et directeur de la 29e promotion de l’ENOA.

Ces expériences le conduiront à l’État-major général des armées où il a occupé le poste de chef de la Division gestion formation pendant trois trois ans.

Du 1er août 2021 au 30 juin 2023, il a commandé l’École nationale des officiers d’active (ENOA).

Sur le plan international, le colonel Yakhya Diop a commandé la 2e compagnie commando en République démocratique du Congo et dans le cadre de la MONUC, en 2005. Il est redéployé en 2012 au sein de l’État-major de la Mission conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (UNAMID). En 2017, il a commandé la Task force Bravo articulée autour du bataillon des commandos, lors de l’opération Restore Democrcy en Gambie.

Le colonel Yayakh Diop sera désigné à la tête du commandement de la zone militaire n°5, le 1er juillet 2023. Il était le commandant de l’ENOA.

Il va être remplacé à Ziguinchor par le colonel Cheikh Guèye, qui l’avait succédé au poste de commandant en chef de l’ENOA.

Bon vent mon colonel.