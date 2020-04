ZIGUINCHOR : Exploitation anarchique et sauvage des carrières de sable de Mpack

Alerte à l’exploitation anarchique et sauvage des carrières de sable dans les localités de Borofaye Bainouck et Mpack, le deuxième adjoint au maire de la commune de Boutoupa Camaracounda s’offusque et interpelle les pouvoirs étatiques sur cette affaire.

En effet, depuis quelques années des exploitants et transporteurs s’acharnent, sans aucun contrôle, sans respect d’aucune norme technique, sans respect de la vie et sans aucun souci de respect des critères esthétiques et écologiques, à prélever du sable dans cette partie du département de Ziguinchor jusqu’à risquer de provoquer une profonde et irréversible déstabilisation de l’environnement. Cette exploitation anarchique et sauvage s’est renforcée de façon tragique ces derniers moi. Salif Bory Badji qui déclare que cette exploitation échappe à l’équipe municipale qui est impuissante devant ce désastre écologique aux multiples conséquences tragiques.