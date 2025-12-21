Yeumbeul : une femme tuée par balle, le mari placé en garde à vue

Un drame conjugal d’une extrême gravité a endeuillé la banlieue dakaroise dans la nuit du samedi 20 décembre. À Yeumbeul Nord, une femme identifiée comme Bintou Guèye a été mortellement atteinte par balle dans des circonstances encore troubles. Les faits se sont déroulés au domicile de son époux, situé à Keur Mbaye Fall, après une violente altercation dont les causes exactes restent à déterminer.

Selon les premières informations relayées par la chaîne locale Biir Yeumbeul TV HD, la victime résidait à Yeumbeul Nord, précisément dans le quartier Darou Rahmane 3. Elle aurait succombé à une blessure par arme à feu tirée par son mari, désormais principal suspect dans cette affaire.

Alertées, les forces de sécurité sont rapidement intervenues. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de Hôpital de Thiaroye, tandis que le présumé auteur des faits a été interpellé puis placé en garde à vue à la Brigade de gendarmerie territoriale de la Zone Franche Industrielle.

Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce féminicide présumé, qui relance une fois de plus le débat sur les violences conjugales et l’usage d’armes à feu dans les foyers.