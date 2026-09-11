Aller au contenu
Limogeages des DG et PCA : Pourquoi Dame Mbodji reste toujours DG ?
AIBD SA : l’intersyndicale STDS-SYNATRACS hausse le ton et brandit la menace d’une grève
Limogeages des DG et PCA : Pourquoi Dame Mbodji reste toujours DG ?
Apres le limogeages des DG de Pastef : Khadim Bamba Fall démissionne de son poste (BAOS)
AIBD SA : l’intersyndicale STDS-SYNATRACS hausse le ton et brandit la menace d’une grève
Port de Dakar : Doune Pathé Mbengue pose un premier acte fort avec la réintégration d’anciens contractuels
Apres le limogeages des DG de Pastef : Khadim Bamba Fall démissionne de son poste (BAOS)
JOJ 2026 : Le vibrant hommage de Serigne Ahmed Saloum Dieng à Mamadou Diagna Ndiaye, « l’artisan discret du triomphe sénégalais »
Port de Dakar : Doune Pathé Mbengue pose un premier acte fort avec la réintégration d’anciens contractuels
Politique : PENCUM ASCAN WI et la Coalition DJONE font corps avec KIRAAY pour ériger un « bouclier républicain »
JOJ 2026 : Le vibrant hommage de Serigne Ahmed Saloum Dieng à Mamadou Diagna Ndiaye, « l’artisan discret du triomphe sénégalais »
Hausse du coût de la vie : le gouvernement gèle temporairement les loyers
Politique : PENCUM ASCAN WI et la Coalition DJONE font corps avec KIRAAY pour ériger un « bouclier républicain »
Drame à Tambacounda : Un élève coranique de 12 ans perd la vie dans un ravin de Saré Issa
Hausse du coût de la vie : le gouvernement gèle temporairement les loyers
Limogé alors qu’il est en Allemagne, Sambou Biagui réagit : « Mes fonctions de DG…
Drame à Tambacounda : Un élève coranique de 12 ans perd la vie dans un ravin de Saré Issa
Conseil des ministres : Déthié Diouf refuse le poste qui lui a été proposé par Diomaye
Limogé alors qu’il est en Allemagne, Sambou Biagui réagit : « Mes fonctions de DG…
Conseil des ministres : Déthié Diouf refuse le poste qui lui a été proposé par Diomaye