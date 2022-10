Meta (Facebook) cherche à monétiser WhatsApp, car avant son acquisition par Facebook en 2014, l’application était payante. La rumeur selon laquelle l’entreprise s’apprête à lancer un abonnement pour les professionnels se confirme, car WhatsApp Premium est désormais disponible dans la version bêta de WhatsApp.

Comment est WhatsApp Premium ?

Le nouveau service premium comprend une foule de fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite de l’application. En plus de la gestion des groupes, de l’expiration des messages et des transferts, le niveau payant de WhatsApp comprend quelques fonctions plus avancées qui méritent d’être mentionnées.

Par coïncidence, la liste des fonctionnalités Premium de WhatsApp est également présente dans la version bêta de WhatsApp qui a été lancée par la société récemment. Lorsque vous activez le mode Premium, WhatsApp vous demande de confirmer les nouvelles fonctionnalités, qui comprennent :

– Afficher les messages avec plusieurs destinataires

– Si vous êtes dans un groupe, vous pouvez maintenant voir tous les membres d’un groupe, dans les groupes, et les messages partagés avec vous.

Vous pouvez également supprimer les membres que vous ne voulez pas voir.

– Possibilité de définir une date d’expiration pour les messages

– Si vous recevez un message important que vous souhaitez conserver pendant un certain temps, vous pouvez désormais définir une date et une heure après lesquelles le message sera automatiquement supprimé.

– Transfert de messages

– Vous pouvez désormais transférer tout message que vous recevez vers tout autre numéro enregistré dans votre téléphone. Cette fonction est particulièrement utile si vous recevez un message que vous souhaitez envoyer à un grand groupe de personnes mais que vous ne connaissez pas le numéro du destinataire.

Combien coûte le nouveau service ?

WhatsApp demande une cotisation mensuelle de 1 $ pour le service Premium. Les utilisateurs actuels de WhatsApp qui souhaitent passer au nouveau service devront payer le plan de paiement pour les 12 prochains mois. Il n’y a pas d’abonnement pour un nombre spécifique de mois et l’année entière d’abonnement sera facturée en une seule fois.

Que va-t-il advenir de votre compte WhatsApp gratuit ?

Lorsque vous choisissez de passer à WhatsApp Premium, votre compte WhatsApp gratuit est remplacé par le nouveau sans aucun avertissement. L’ancien numéro continuera à recevoir des messages jusqu’à ce qu’il soit suspendu. Il n’y a aucun moyen de migrer l’ancien numéro vers le nouveau service.

Devriez-vous vous abonner à WhatsApp Premium ?

Si vous cherchez à profiter pleinement de ce que le service a à offrir, vous devriez certainement envisager de vous abonner à WhatsApp Premium. L’application est idéale pour les entreprises et les professionnels qui cherchent un moyen pratique de rester en contact avec leurs clients et collègues. Vous pouvez créer des groupes pour le travail ou des groupes privés pour la famille ou les amis, et vous pouvez également l’utiliser pour la messagerie de groupe ou de groupe sur les sites de réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Si vous envoyez souvent des messages à des groupes importants sur ces plateformes, WhatsApp Premium vaut vraiment le coup.

WhatsApp Premium est un service d’abonnement qui donne aux utilisateurs l’accès à une foule de fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans la version gratuite de l’application. Comme tout service payant, celui-ci coûte un abonnement mensuel, qui est de 1 $ pour la première année et de 0,99 $ par mois ensuite. WhatsApp Premium est destiné aux entreprises et aux organisations. Les petites entreprises devraient considérer WhatsApp Premium comme un excellent moyen de rester en contact avec leurs clients et partenaires. Toute personne qui envoie souvent des messages de groupe sur des sites de médias sociaux, tels que Facebook et Twitter, devrait également envisager de s’abonner à WhatsApp Premium.