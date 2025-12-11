Waly Diouf Bodiang charge Aïssata Tall Sall : « Ses propos sont un aveu de culpabilité »

Sur sa page Facebook, le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a réagi aux déclarations tenues par l’ancienne ministre de la Justice Aïssata Tall Sall à l’Assemblée nationale. Lors de son intervention, celle-ci a affirmé que « les fausses victimes sont aussi coupables que les gens qu’elles veulent dénoncer ».

Dans sa publication, Waly Diouf Bodiang considère ces propos comme « un aveu », estimant que l’ancienne ministre reconnaît ainsi « leur culpabilité et leur responsabilité ». Il déplore également ce qu’il qualifie d’« outrecuidance inacceptable », reprochant à Aïssata Tall Sall d’avoir parlé de « fausses victimes » alors que, selon lui, « des milliers d’innocents emprisonnés ou tués » auraient souffert durant la période concernée. Il lui impute une part de responsabilité dans « leur douleur et leur perte ».