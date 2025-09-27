Waly Diouf Bodian alerte : “Des délinquants milliardaires opposants ont pillé le pays et utilisent leurs ressources contre le régime”

La scène politique sénégalaise continue de susciter de vives réactions après l’annonce de la fuite du journaliste et directeur général du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, visé par une enquête financière 21 milliards de FCFA. Le ministère de l’Intérieur a réagi immédiatement en lançant un mandat d’arrêt international à son encontre. Dans la foulée, les responsables de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du commissariat de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont été relevés de leurs fonctions.

Sur les réseaux sociaux, des voix s’élèvent pour commenter ces développements. Waly Diouf Bodian, Directeur General du port autonome de Dakar, a partagé sur sa page Facebook une réflexion critique sur l’évolution du jeu politique national.

Selon lui, « des délinquants milliardaires opposants ont pillé le pays et utilisent aujourd’hui leurs ressources contre le régime en place ». Il estime également que « le courage et la résilience qui caractérisaient autrefois Pastef semblent avoir été remplacés par l’argent dans la nouvelle opposition ».

Pour M. Bodian, cette situation représente une équation politique dont les variables, bien que présentées comme incertaines, seraient en réalité claires. « Il y va de la stabilité du pays », conclut-il.