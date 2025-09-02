« Vol en réunion avec usage d’armes blanches » : Un réseau de malfaiteurs démantelé à Grand-Yoff

Les éléments du commissariat de Grand-Yoff ont interpellé, dans la nuit du 31 août au 1er septembre vers 2 heures du matin, un réseau de malfaiteurs. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes blanches ».

Selon les informations communiquées par la Direction de la police sur sa page Facebook, ces arrestations font suite à la plainte de deux hommes qui ont été agressés par un groupe de jeunes dans le quartier Arafat, devant un bar. Les agresseurs avaient emporté leurs téléphones portables.

Dans leur plainte, D. Dicko, A.C. Diallo et A. Diallo ont déclaré avoir été agressés par un groupe de jeunes au niveau du quartier Arafat, devant le bar « Édioungou ». Les mis en cause ont emporté leurs téléphones portables.

L’enquête, entreprise immédiatement par le commissariat de Grand-Yoff, a permis de localiser et d’interpeller le groupe de malfaiteurs dans leur repaire à Arafat, dénommé « Réseau ».

Les individus interpellés sont : Abdoulaye Tandigora (qui se dit lutteur), Mamadou Diallo (soudeur), Madany Sall (menuisier), Moustapha Seck (carreleur) et Ba Diagne (peintre).

Entendus, ils ont reconnu les faits qui ont conduit à leur arrestation, avant de préciser que le butin était détenu par un certain Assane qui a quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Un couteau d’une longueur de 37 cm a été saisi lors de leur interpellation.