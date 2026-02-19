“Sa voix ne doit pas se taire” : ce que préconise Madiambal Diagne pour Ndeye Khady Ndiaye

Suite à l’annonce de la maladie de l’ancienne gérante du salon Sweet Beauté, le journaliste Madiambal Diagne a pris position sur le réseau social X. Il y préconise « l’évacuation sanitaire de Ndeye Khady Ndiaye, dans un pays où elle aura les soins les plus appropriés et surtout où elle sera en totale sécurité ».

Pour justifier l’urgence de cette mesure, l’administrateur du groupe Avenir Communication souligne que « cette dame a joué un rôle central dans l’affaire Adja Sarr et sa voix de vérité ou de mensonge ne devrait pas se taire ».