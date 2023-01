Voici le politicien qui a vendu son âme à Macky pour…l’argent

Le Sénégal est foutu. Pour un poste et de l’argent, les politiciens sont capables de vendre leurs âmes au prince et d’en devenir ses esclaves. C’est ce qu’a fait un politicien de l’APR, brillant intellectuel qui a fait ses preuves sur le terrain mais malheureusement qui a succombé aux festins des hyènes au point de travestir ses compétences en concupiscence. Et aujourd’hui, ce politicien a déchiré tout le parchemin qui lui servait de repère moral et civique pour verser dans le complotisme. Xibaaru vous dit tout sur ce va-nu-pieds qui a vendu son âme à Macky Sall pour être dans les dorures du pouvoir…

Pourtant, il aurait pu s’épargner ce rôle de valet du prince qu’il est en train de jouer, compte tenu de sa carrure intellectuelle. Seulement voilà, au Sénégal, certains sont prêts à tout, quitte à courber l’échine pour obtenir ou conserver certains privilèges. Que c’est triste ! La dignité n’a plus aucune valeur chez certains de nos hommes politiques capables de défendre une position aujourd’hui, et de la déchirer le lendemain…

Ce célèbre politicien membre de l’Alliance pour la République (APR) entre dans cette catégorie de personnes. Pourtant, il est avocat, et peut se suffire de son métier pour bien se nourrir, loin de la politique. Mais, il s’accroche aux privilèges, au point de vouloir défendre des positions qualifiées tout simplement…d’indéfendables. Ce sont ces genres d’hommes qui font que les Sénégalais se détournent de plus en plus de la classe politique surtout celle au pouvoir.

Et ce politicien dont nous voulons parler est un ancien très proche du Président de la République Macky Sall au Palais et a été ministre dans le gouvernement. Il milite à Mbour même s’il n’y a pas une base politique très large, malgré son rang. Il s’était fait virer du gouvernement, mais le voilà qui revient. Il vient d’être élu député à l’Assemblée nationale, et pour couronner le tout, le voilà récompensé dans cette actuelle législature, alors qu’il ne s’y attendait point.