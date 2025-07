Visite officielle en Mauritanie : le Sénégal salue un nouvel accord sur la mobilité et soutient ses ressortissants

Le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Chérif Diouf, a effectué une visite officielle en Mauritanie du 26 au 29 juin 2025. Ce déplacement fait suite à la signature, le 2 juin à Nouakchott, d’un nouvel accord bilatéral entre le Sénégal et la Mauritanie, destiné à faciliter les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des ressortissants des deux pays.

Le nouveau texte remplace l’accord datant de 1972. Il introduit notamment des mesures allégées : pas de frais de subsistance à l’entrée ou pour les courts séjours, et une réduction significative des frais de titre de séjour annuel, passant de 50 000 à 5 000 FCFA. Pour la première demande, aucun justificatif de revenus ni contrat de travail ne sera exigé.

Au cours de sa mission, M. Diouf s’est rendu à Rosso, Nouakchott et Nouadhibou, où il a échangé avec les Sénégalais établis en Mauritanie. Ces derniers ont salué l’accord tout en appelant à sa mise en œuvre rapide et effective. Le Secrétaire d’État a rappelé l’importance du respect des lois locales et a présenté les principaux projets en cours en faveur de la diaspora, dont la Journée nationale de la diaspora, prévue en décembre 2025 à Dakar.

Le voyage a également permis au Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) de distribuer une enveloppe de 50 millions FCFA à 34 groupements établis dans les trois villes visitées.