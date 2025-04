Visite de travail : La Commission de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports de l’Assemblée nationale reçue au FDTT

Le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) a accueilli, ce mercredi 30 avril 2025, dans ses locaux, les députés de la Commission de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports de l’Assemblée nationale.

En marge de cette visite, le Président de la dite Commission, le député Oumar Sy, a souligné que cette démarche s’inscrit dans la mission de l’Assemblée nationale de contrôler les actions du gouvernement tout en accompagnant les structures techniques de l’État dans leurs missions. “La commission poursuit ses visites auprès des bras techniquesde l’État avec l’objectif de mieux comprendre les missions, les contraintes et les perspectives de ces entités là et identifier éventuellement les possibilités de les accompagner dans le cadre législatif et porter des plaidoyers pour leur permettre d’atteindre efficacement leurs missions.

Ce que nous avons retenu aujourd’hui, c’est essentiellement des questions des problématiques relatives à la disponibilité des ressources financières pour permettre au Fonds de Développement des TransportsTerrestres de mener à bien ses missions. “, explique le député qui n’a pas manqué d’appeler l’Etat du Sénégal à permettre à cette structure de pouvoir se développer et d’engager sa mission pleinement.

“Nous l’avons dit, l’Etat a initié des sources de financement pour ces entités là. Nous pouvons évoquer aujourd’hui deux décrets qui sont dans le circuit et qui constituent des obstacles pour permettre au FDTT de disposer des ressources financières nécessaires, notamment le décret relatif aux redevances liées au secteur du transport terrestre notamment les cartes grises, les visites techniques, les permis de conduire…

Des niches qui devraient permettre à cette structure de pouvoir disposer de ressources financières importantes. Mais tout cela n’est pas encore acquis par l’Etat. C’est pourquoi nous lançons un appel à l’Etat pour permettre à cette structure de pouvoir se développer et d’engager ses missions pleinement et de permettre l’effectivité de ces décrets et de pouvoir recouvrer ces ressources financières là”, a souligné le président de la Commission de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports de l’Assemblée nationale.

Cette visite de travail a permis aux parlementaires de revenir sur le renouvellement du parc automobile dans le secteur urbain et celui des transports des marchandises mais aussi des infrastructures routières. Des projets de renouvellement auxquels Bara Sow, l’administrateur du FDTT, tient particulièrement.

“Nous avons parlé avec la mission des députés du contexte de la création du Fonds de Développement qui fait suite à un constat sur l’insuffisance de ressources au niveau du secteur des transports dans l’accompagnent des acteurs dans la modernisation des systèmes de transports publics et en mettant en place des systèmes de garantie pour les accompagner dans l’acquisition de nouveaux véhicules de transport public qui permettra à la populationsénégalaise par la même occasion de pouvoir se déplacer dans les conditions les plus optimales de transport mais également et surtout, d’accompagner les autres structures de l’Etat dans les projets structurants qui visent aussi à moderniser les systèmes de transports publics”, a indiqué Bara Sow, administrateur du FDTT qui ne manquera pas de revenir sur la principale problématique liée au manque de ressources.

“Force est de constater que dès la création du Fonds, l’on a éprouvé d’énormes difficultés à recouvrer l’entièreté des ressources . Ce qui a plombé son expansion et la réalisation de ces missions. Mais, avec l’arrivée des nouvelles autorités quand-même, on a vu qu’il y avait des démarches qui ont été entreprises allant dans le sens de doter le FDTT.

Donc, la venue de la commission de l’Assemblée nationale était une occasion de faire porter ce plaidoyer aux députés qui ont compris l’essence même et la vitalité du recouvrement de ces ressources pour la modernisation des systèmes de transport public au Sénégal qui est très vétuste et qui a besoin dun coup de neuf”, a plaidé Bara Sow.