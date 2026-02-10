Violences universitaires : Les cadres de Thierno Alassane Sall dénoncent la transformation de l’UCAD en « théâtre d’affrontements »

Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs (CECAR) a exprimé, ce mardi, sa vive indignation à la suite des événements survenus au campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L’organisation condamne fermement l’intervention des Forces de défense et de sécurité (FDS) à l’intérieur de l’espace universitaire.

« Une fois de plus, l’État a fait le choix irresponsable d’autoriser l’intervention des Forces de défense et de sécurité (FDS) à l’intérieur d’un espace universitaire, transformant un lieu de savoir, de vie et de débats en théâtre d’affrontements. Cette décision, lourde de conséquences, a directement exposé des étudiants déjà vulnérables à des violences inutiles et évitables », déplore le CECAR.

Les cadres du parti de Thierno Alassane Sall condamnent fermement ce qu’ils qualifient de « fuite en avant sécuritaire », où le dialogue est remplacé par la force et la concertation par la répression. Ils estiment que l’université ne saurait être gouvernée par les matraques et les gaz lacrymogènes et qu’elle doit rester un sanctuaire du savoir, protégé des logiques de confrontation brutale.

L’organisation rappelle que les étudiants ne sont ni des ennemis ni des délinquants, mais des citoyens en formation, porteurs de l’avenir de la nation. Elle souligne que leur détresse sociale, maintes fois signalée, exige des réponses politiques, sociales et structurelles, et non des opérations musclées.

Face à cette crise, le CECAR appelle solennellement à la cessation immédiate des interventions sécuritaires sur le campus universitaire, à l’ouverture d’un dialogue sincère et inclusif avec les représentants des étudiants, ainsi qu’à la prise en charge urgente des conditions de vie et d’études dans les universités publiques. Pour les cadres de la République des Valeurs, persister dans cette voie sécuritaire revient à fragiliser davantage la paix sociale et à hypothéquer l’avenir du pays.