Violence dans l’arène : le Gouverneur de Dakar convoque Balla Gaye 2 et Modou Lô

Les face-à-face et open press ont été suspendus à titre conservatoire. Mais, selon le quotidien sportif Record, la lutte sénégalaise a échappé de peu à une suspension totale. Face à la violence récurrente et aux récentes rixes entre les supporters de Guédiawaye et des Parcelles Assainies, le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, avait instruit le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, de fermer l’arène. Ce dernier a cependant obtenu un sursis pour tenter une médiation de la dernière chance. Une réunion de crise a ainsi regroupé l’ensemble des acteurs (promoteurs, managers, lutteurs, et le président du CNG Bira Sène) pour un ultime avertissement.

L’Arène nationale, une « bombe » à désamorcer

Le diagnostic de l’autorité administrative est alarmant. Se basant sur un rapport du Préfet, le Gouverneur a qualifié l’Arène nationale de véritable « bombe » :

« Je n’ai été qu’une fois à l’Arène nationale. Quand j’ai lu le rapport du Préfet énumérant les manquements, j’ai eu des frissons. L’absence d’extincteurs fonctionnels, alors que l’événement mobilise 200 à 300 millions, est inacceptable. »

Le représentant de l’Exécutif a sommé le ministère des Sports de corriger ces défauts immédiatement, sous peine de fermeture administrative du site.

« Je n’ose pas sortir les jours de combat »

Ousmane Kane a exprimé son exaspération face à l’insécurité qui paralyse la capitale : « Même moi, Gouverneur de Dakar, je n’ose pas sortir les jours de combat. »

Il privilégie le dialogue mais avertit que la violence cessera « par la force » si nécessaire, car « la sécurité des citoyens est non négociable »

Engageant sa propre responsabilité, il a martelé : « J’ai demandé au ministre l’autorisation de tenir cette réunion pour donner une dernière chance au monde de la lutte. C’est ma crédibilité qui est en jeu, et je ne vais pas badiner avec ça. »

Balla Gaye 2 et Modou Lô sollicités

Pour apaiser les tensions, le Gouverneur demande explicitement aux ténors, notamment Balla Gaye 2 et Modou Lô, de s’exprimer publiquement pour sensibiliser leurs communautés respectives de Guédiawaye et des Parcelles Assainies.