Violence et insécurité dans la lutte, retrait provisoire de la police : Big Patho, le “flic de l’arène” tend la main à l’Etat et au Cng

Après la décision de la police de suspendre la couverture sécuritaire de la lutte jusqu’à nouvel ordre, plusieurs voix se sont élevées. Qui pour marquer leur désaccord, qui pour soutenir la décision aussi dure soit-elle, afin d’imposer aux amateurs, aux promoteurs, aux écuries et aux lutteurs, une discipline qui est un impératif pour redonner au sport national son caractère pacifique et culturel d’antan. Loin des siens, celui qui se fait appeler le “flic de l’arène”, Big Patho, depuis le pays de l’Oncle Sam où il réside, donne son opinion sur l’insécurité et la violence qui sévissent dans l’arène, la migration irrégulière, entre autres faits sailllants de l’actualité. Pathé Boye, à l’état civil, qui a alerté sur l’insécurité dès les premières heures, connait bien le sujet.

“Il s’agit vraiment d’un sujet que nous maîtrisons puisque depuis 2011, nous travaillons là-dessus. Déjà en 1995, j’accompagnais le champion de lutte de Mbour, Bombardier. C’est à l’âge de 10 ans que j’ai commencé à fréquenter le milieu de la lutte jusqu’à mon intégration en 2007 dans la police”, a expliqué Pathé Boye alias Big Patho qui poursuit: “quand j’ai commencé à lutter, j’ai remarqué qu’il y avait un problème au niveau de la lutte. Parce qu’il y avait beaucoup de violence avant, pendant et à la fin des combats et aussi lors des “face to face”. En 2011, lorsque j’ai commencé à lutter pour la police lors du championnat national universitaire pour devenir champion, je ne me suis pas arrêté à être seulement le lutteur de la police. Alors je me suis dit que je vais porter le combat de la lutte contre la violence dans le sport de manière générale et en particulier dans la lutte parce que c’est là où il y avait beaucoup plus de problèmes. Donc, quand je me suis lancé dans les combats avec les étudiants, je les mettais tous à terre dans le fair-play. D’ailleurs, j’ai encouragé beaucoup d’entre-eux à devenir des fonctionnaires de police. Ils sont aujourd’hui nombreux à m’appeler pour me dire que s’ils sont devenus policiers c’est grâce moi. C’est donc pour vous dire que j’ai toujours mené le combat contre la violence”.

Big Patho, 1er promoteur de la non-violence, en phase avec la police

“En 2017, lorsque j’ai intégré l’arène avec mon combat contre Boy Baol, je ne me suis pas arrêté à faire juste de la lutte, je me suis lancé dans le social en montrant aux lutteurs que l’on peut aussi être utile à la société et que l’on peut exercer la lutte sans verser dans la violence. Lorsque pour mon premier combat, j’ai battu Boy Baol, je l’ai invité chez moi pour le décorer en montrant que c’est cela le sport, après le combat, c’est la fraternité. Et tout cela a été rendu possible grâce au soutien des autorités policières qui ne ménageaient aucun effort pour me soutenir et m’accompagner.

Je suis en phase avec les autorités du ministère de l’intérieur sur la décision de se retirer progressivement de l’arène. Vous savez, il y avait une faille du côté de l’Etat parce que le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, le ministre des sports de l’époque devaient me soutenir dans mon combat contre la violence. Je leur ai à maintes reprises écrit en vain. Je vois ce que les gens ne voient pas souvent. C’est ma nature, moi je suis un visionnaire et j’avais vu tout cela venir. C’est pourquoi j’avais anticipé sur les choses. On se rappelle du combat Yékini/Balla Gaye, celui de Ama Baldé contre Gouye gui, on peut aussi citer Boy Niang/ Zoss, il y avait tellement de problèmes.

A l’époque, je me disais qu’il fallait anticiper, c’est la raison pour laquelle en 2022, j’avais organisé une journée de lutte intitulée: “le tournoi de la non-violence”. J’avais fait venir de la Hollande un blanc qui était l’un de mes fan pour qui j’étais une référence et un modèle. Mais, malheureusement au Sénégal, si tu ne fais pas de politique, c’est très difficile d’être suivi. Alors que tout ce que l’on faisait, c’est avec patriotisme en plus d’être sous les couleurs de la police nationale. On voulait montrer une image positive de la police, notamment son rôle d’éducation et d’accompagnement des populations, pour montrer qu’on n’est pas là pour semer la panique ou la zizanie.

Mais comme j’ai dit tantôt, il n’y avait pas le soutien qu’il fallait de la part des autorités gouvernementales de l’époque. Tout le monde a vu ce je faisais en période de couvre-feu durant la Covid-19, tout le monde avait apprécié. Donc, un État doit savoir anticiper. Nous avons aussi travaillé dans le cadre de la migration irrégulière. Je me rendais à Mbour, dans les familles de départ pour m’enquérir de la situation, discuter avec les jeunes et les chefs de famille. Cette proximité que j’avais avec les populations me permettaient d’avoir tous les renseignements nécessaires par rapport aux besoins et attentes de la jeunesse envers l’Etat du Sénégal. Nous avions fourni beaucoup d’efforts pour accompagner les autorités mais, elles ne nous écoutaient malheureusement pas”, se désole “le flic de l’arène”.

La main tendue Big Pato pour le retour de la paix dans l’arène

Big Patho qui regrette la situation qui prévaut actuellement est prêt à collaborer avec les autorités pour combattre la violence dans l’arène.

“En effet, d’un côté, je continue à être l’avocat de la police. Car, la police est tout ce que j’ai de plus cher et je le crie sur tous les toits. Je suis fier de citer beaucoup de noms dans la police, l’ancien Dg, Omar Maal, Ousmane Sy, Abdou Wakhab, Commissaire Thiandoum, Mame Seydou Ndour l’actuel Dg, ils sont très nombreux et sont tous mes frères avec qui j’entretiens toujours d’excellentes relations. Je n’ai que des amis et des parents dans la police, je peux aussi citer mon frère policier, Aliou Sagna qui a présidé aux destinés du fan club Big Patho pendant plusieurs années. Actuellement, je suis même prêt à collaborer avec la police et le Cng de lutte pour apporter des solutions. Nous avons l’expérience qu’il faut, les idées aussi, sont là et je suis prêt à les accompagner pour faire cesser la violence dans l’arène. Pour y arriver, j’ai le staff nécessaire.

Je travaille avec des professionnels de l’information, de la communication et du marketing. Dans mon staff, il y a des journalistes de renom: Mariama Kobar, Malal Junior Diagne, Aly Saleh, Robert Brazar de Canal+, Elimane Kane et tant d’autres avec qui je travaille toujours. Et tous ces gens savent comment communiquer dans l’arène pour faire cesser la violence. Je suis donc prêt à collaborer mais, il faut que l’Etat du Sénégal accepte la qualité des gens. Actuellement aux États-Unis où je me trouve, je fais la promotion de la lutte sénégalaise dans certains Etats, je l’ai commencé par des ateliers et j’ai beaucoup de contacts, de grands influenceurs américains sur les réseaux sociaux. Certains me proposent même de venir au Sénégal en groupe.

Et cette image positive que je suis en train de véhiculer pour notre pays qui est une destination privilégiée des étrangers qui sont intéressés par notre culture, c’est grâce au travail abattu au sein de la police et dans la lutte. Donc, je suis prêt, je leur tends la main, je suis ouvert à une discussion et à une collaboration avec la police sénégalaise et l’Etat du Sénégal”, a-t-il souligné.

Les solutions préconisées par Big Patho

Pathé Boye reste convaincu que si les autorités prennent à bras le corps la situation, l’insécurité ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

“J’ai eu la chance de faire une formation en management du sport avec la Fifa, Dieu merci. Et il faut que l’Etat prenne ses responsabilités en anticipant. Les jeunes ont besoin d’encadrement et d’accompagnement. La solution n’est pas de fermer l’arène. Il faut savoir comment se rapprocher des populations et pour cela, il faudra les connaître et les fréquenter, savoir leur parler afin de préparer l’avenir. En 2026, nous aurons l’honneur d’organiser les Jeux olympiques de la jeunesse, donc, on doit règler ces problèmes d’agression. Nous aurons des invités, beaucoup d’étrangers qui vont venir et il faudra prendre les devants pour sécuriser nos hôtes et les mettre en confiance. Il faudra donc anticiper afin d’éviter les mauvaises surprises. Je suis vraiment prêt à leur donner un coup de main pour le retour de la paix dans l’arène”, préconise Big Patho.

Aujourd’hui, après que le ministère de l’Intérieur a pointé un doigt accuateur sur le Cng de la Lutte, d’un “énième manquement” dans l’organisation des combats, des leçons sont à tirer de cette situation qui n’honore pas le sport national du Sénégal. Désormais, CNG, promoteurs et acteurs de lutte sont interpellés et contraints d’ouvrir des discussions avec toutes les parties prenantes afin de sortir de cette crise et garantir la sécurité pour les combats futurs.

Aly Saleh