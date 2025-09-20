Villes sous contrôle : Bamba Cissé ordonne un recensement express des occupations anarchiques

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a adressé une lettre-circulaire aux gouverneurs de toutes les région en date du 19 septembre 2025, appelant à un recensement exhaustif des occupations anarchiques constatées sur la voie publique et aux alentours des lieux de commerce.

Dans le document consulté, le ministre déplore une prolifération des installations précaires, des commerces informels et des stationnements irréguliers dans la capitale ainsi que dans plusieurs centres urbains. Cette situation, selon lui, nuit à la fluidité de la circulation et constitue un facteur d’insécurité.

Pour y remédier, il a demandé aux autorités territoriales, en collaboration avec les collectivités locales et les services compétents, de procéder à un état des lieux détaillé de ces occupations. Le recensement devra être transmis au plus tard le 25 septembre 2025, conformément au canevas fourni par le ministère.

Le ministre a également insisté sur l’élaboration de plans d’actions régionaux en lien avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs concernés. Ces plans devront définir un calendrier précis pour mettre un terme aux installations irrégulières et assainir les villes du pays.

« Des mesures hardies doivent être prises et appliquées avec rigueur », souligne la lettre, qui met l’accent sur la nécessité de préserver l’ordre public et de renforcer la sécurité routière.

Le ministre conclut en attachant « du prix à l’exécution correcte et diligente » de cette directive, qui marque le début d’une nouvelle phase dans la lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public au Sénégal.