[Vidéo] Aliou Sall : «Quiconque me dépassera, je vais l’écraser»

Œil pour œil, dent pour dent. D’après Le Quotidien, l’ex-maire de Guédiawaye opte, désormais, pour la loi du Talion. Lors d’une grande mobilisation organisée hier, Aliou Sall a fait savoir qu’il répondra désormais à tous les coups.

«À partir d’aujourd’hui, les acteurs de Guédiawaye auront un autre Aliou Sall. Et quiconque me dépassera, je vais l’écraser», avertit le frère du chef de l’État. L’ancien DG de la CDC rembobine : «Il y a des gens qui sont dans la fumisterie. Comment peut-on me demander de dialoguer avec une personne qui ne vaut rien».

“Les accusations portant sur 50 salariés fictifs révélées par Ahmet Aïdara sont fausses. Ils n’ont qu’à appeler des auditeurs pour vérifier», peste Aliou Sall. D’après lui, ceux qui l’accusent de ne pas résider à Guédiawaye ont tout faux. «Malick Gakou n’habite pas Guédiawaye de même que son poulain dont je ne voudrais même pas prononcer le nom. Je ne me laisserai plus faire», prévient-il.