Vélingara Ferlo : Des pluies ont ravagé des infrastructures et des habitations à Thionokh

Le village de Thionokh, dans la commune de Vélingara Ferlo, département de Ranérou appelle à l’assistance des autorités centrales. Ce, suite à de fortes pluies accompagnées de vents violents qui ont détruit des habitations, déraciné des arbres et des infrastructures sociales de base, notamment les centrales solaires qui alimentaient toute la localité en énergie électrique, comme on le constate dans les images.

Des habitations ont également été détruites et quelques légers blessés recensés, selon un habitant du village, qui appelle à l’aide de l’Etat et des bonnes volonté à venir au secours des sinistrés de Thionokh après ce violent orage.