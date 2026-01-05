Véhicules des députés : El Malick Ndiaye brise le silence

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est sorti de sa réserve pour répondre aux accusations d’opacité entourant le marché des véhicules destinés aux députés de la 15ᵉ législature. Il s’est exprimé ce lundi 5 janvier 2026, en marge de la cérémonie officielle de présentation des vœux aux députés et au personnel de l’administration parlementaire.

Réagissant aux déclarations du député non inscrit Thierno Alassane Sall, le président de l’institution parlementaire a fermement démenti toute irrégularité dans la procédure en cours. Selon lui, le processus respecte scrupuleusement les règles en vigueur.

« Il n’y a aucune zone d’ombre dans ce marché, qui n’est pas encore clôturé. Tous les actes sont consignés au niveau de la questure et de la commission des marchés publics, et certifiés par la Direction centrale des marchés publics (DCMP) », a-t-il martelé sur sa page Facebook.

El Malick Ndiaye a, par ailleurs, invité son collègue député à privilégier les canaux institutionnels avant toute prise de parole publique. « Avant de faire des déclarations médiatiques, il est préférable de s’informer auprès de la commission des marchés publics afin d’avoir les bonnes informations », a-t-il conseillé.

Sur le plan opérationnel, le président de l’Assemblée nationale a indiqué qu’un premier lot de 76 véhicules a déjà été réceptionné. Cette livraison partielle, explique-t-il, vise à permettre aux députés de disposer de moyens de déplacement adéquats pour l’exercice de leur mandat, en attendant la finalisation complète du marché.

Assumant pleinement cette décision, l’ancien ministre des Transports insiste sur son caractère fonctionnel. « J’assume entièrement la décision de doter les députés de moyens de locomotion pour accomplir efficacement leur mission », a-t-il déclaré, écartant toute lecture politique du dossier.

El Malick Ndiaye a enfin tenu à rassurer l’opinion publique sur la transparence du processus. Il annonce qu’une communication officielle sera faite par la questure et la commission des marchés publics dès la clôture du marché, afin d’apporter toutes les clarifications nécessaires.