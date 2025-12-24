VDN: le nouveau siège de la coalition Diomaye Président dévoilé

Sous l’impulsion de la coordonnatrice Aminata Touré, la coalition Diomaye Président poursuit son bonhomme de chemin. Selon des sources concordantes, elle a trouvé un siège sur la VDN, à proximité du cimetière Saint-Lazare.

L’image du siège a été rendue publique ce mardi, suscitant une vive polémique sur la toile, notamment chez des militants de Pastef, qui continuent d’y voir une trahison de leur projet politique avec leur leader Ousmane Sonko.