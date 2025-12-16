Usurpation présumée: un « faux conseiller » du Président arrêté par la DIC et déféré au parquet

Un homme se présentant comme conseiller personnel du Chef de l’État a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) avant d’être déféré au parquet, selon le quotidien Libération. L’affaire met en lumière une présumée usurpation de fonctions au sommet de l’État.

D’après le journal, le mis en cause, âgé de 69 ans, utilisait des cartes de visite et des documents administratifs pour se faire passer pour un haut responsable de la Présidence, revendiquant notamment le titre de « ministre conseiller personnel » et de « procureur général honoraire ». Ces qualités, qui ne lui auraient jamais été reconnues officiellement, lui auraient permis d’entrer en contact avec plusieurs entités publiques et privées.

Toujours selon libération, l’intéressé aurait tenté d’user de cette fausse identité pour intervenir en faveur de tiers, notamment dans des démarches impliquant une entreprise étrangère. Une perquisition menée à son domicile aurait permis la saisie de documents jugés compromettants, dont des courriers portant une fausse en-tête de la Présidence et des correspondances adressées à des représentations diplomatiques.