Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, n’a pas mis du temps pour trouver des remplaçants aux Commissaires El’hadji Baytir Sène, le chef de la DIC, et Waly Camara, le dernier patron de l’aéroport de Dakar. De nouveaux ont été désignés.

Dans une note partagée par les services du ministre, Mouhamadou Bamba Cissé, les mesures qui étaient jusque-là considérées comme conservatoires, le temps qu’on situe les responsabilités, semblent être définitives. En effet, dans le secret de son cabinet, Me Bamba Cissé a décidé de signer un document qui acte le remplacement de Waly Camara à l’aéroport par Daouda Bodian.

Ce dernier était jusque-là le patron des commissariats -13 au total- du département de Guédiéwaye. A sa place, c’est l’ancien chef DIC qui prendra les rênes du commissariat central de Guédiéwaye. Pendant ce temps, c’est le commissaire du 4ème arrondissement de Dakar qui est promu. De la Médina, le commissaire Mamadou Ndiaye Fall va hériter du très convoité poste de chef DIC.

Principal sanctionné de cette bravade signée par Madiambal Diagne, Waly Camara se retrouvera confiné dans un bureau au ministère de l’Intérieur. Pour un homme de terrain et commandant des troupes, il rêvait mieux. Avec cette réorganisation, c’est même toute la stratégie de la gestion des délégations judiciaires (DJ) qui sera réétudiée.